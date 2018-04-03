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KKTC'de Makam Şoförüne Ayda 14 Bin TL Ek Mesai Ödenmiş

KKTC'DE MAKAM ŞOFÖRÜNE AYDA 14 BİN TL EK MESAİ ÖDENMİŞ

KKTC'de Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı.

Tarih : 03 Nisan 2018, 15:20
Puan Ver : Kktc'de Makam Şoförüne Ayda 14 Bin Tl Ek Mesai Ödenmiş(8/10)4

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun yönetim kurulu üyesinin 6 bin TL alan makam şoförünün, 2 yılda 336 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı.

"DEVLET GEÇEN YIL 120 MİLYON LİRA EK MESAİ ÖDEDİ"

Makam şoförünün aylık 14 bin TL ek mesai aldığını Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın da doğruladığı ifade edildi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın ek mesainin maliyenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, geçen yıl devletin 120 milyon lira ek mesai ödediğini söylediği ifade edildi.

Medya haberi, 'Çivisi çıkmış memleket' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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