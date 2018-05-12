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Kktc'nin Eski Cumhurbaşkanı Erdoğlu'nun Kızı, Babasının Karşı Çıktığı Adayı Destekleyecek
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KKTC'nin Eski Cumhurbaşkanı Erdoğlu'nun Kızı, Babasının Karşı Çıktığı Adayı Destekleyecek

KKTC'NİN ESKİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞLU'NUN KIZI, BABASININ KARŞI ÇIKTIĞI ADAYI DESTEKLEYECEK

KKTC'nin eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun kızı babasının tepki gösterdiği Cumhurbaşkanı adayı Gencay Eroğlu'na destek vereceğini ilan etti.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 19:50
Puan Ver : Kktc'nin Eski Cumhurbaşkanı Erdoğlu'nun Kızı, Babasının Karşı Çıktığı Adayı Destekleyecek(10/10)6

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 24 Haziran'da yapılacak yerel seçimlerde Demokrat Parti'den (DP) aday olan kızı Gencay Eroğlu'na tepki gösteren 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rakip adayı destekleyeceğini söyledi.

DERVİŞOĞLU: DESTEKLEDİĞİM ADAY HASAN SERTOĞLU'DUR

Bir dönem Gençlik Dairesi Müdürlüğü de yapan ve Maliye Bakanlığı'nda görevli Gencay Eroğlu, ailesinin onay vermediği DP'den başkent Lefkoşa'ya Belediye Başkanı adayı oldu. Kızının DP'den adaylığına karşı çıkan 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, rakibi destekleyeceğini açıkladı. Kızının adaylığı konusunda aynı zamanda Maliye Bakanı olan DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'la konuştuklarını anlatan Eroğlu, "Bu adaylığa evet demeyeceğimi kendisine söyledim" dedi. Eroğlu, "Desteklediğim aday Hasan Sertoğlu'dur" diye konuştu.

DERVİŞOĞLU'NA KIZINDAN ELEŞTİRDİ

Bu açıklamalar üzerine konuşan Gencay Eroğlu da babasını eleştirdi. "İsteyen isteyeni destekleyebilir" diyen Gencay Eroğlu, "Benim amacım halkın desteğini kazanmak" ifadesini kullandı.

DERVİŞOĞLU KKTC'NİN EN UZUN BAŞBAKANLIK YAPAN İSMİ

Kıbrıs Türk siyasetinin önde gelen isimlerinden Derviş Eroğlu, KKTC'de en uzun başbakanlık yapan siyasetçi. 17 yıl Başbakanlık yapan Eroğlu, en son Cumhurbaşkanlığı görevinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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