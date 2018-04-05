Cumhurbaşkanlığı'nın Rusca Twitter Yayınını İlk Gün 70 Bin Kişi İzledi
Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim
Kıran Kırana Reyting Savaşının Galibi Sen Anlat Karadeniz Oldu
Bebek Trafiğinde Sıkışıp Kalan Zehra Çilingiroğlu'nun Yardımına İşçiler Yetişti
Köylü Akkuyu'dan Memnun: Bize 100. Yıl Piyangosu Vurdu
Düşen Jette Can Vermişti! Nişanlısı, Aslı'yı Koluna Kazıtttı
Almanya'dan Fetö İtirafı! Geç Anladık, Darbe Girişiminden Kim Sorumluysa Cezalandırılmalı
Kayınbiraderi Tecavüz Etmişti! Mağdur Kadın Kızı İçin Feryat Etti
Youtube Merkezindeki Silahlı Saldırıda Bulunan Kadına Ait Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Avustralyalı Şirket Diyarbakır'da Petrol Buldu
Almanya Varken Türkiye'yi Niye Seçtin? Sorusuna Alkış Toplayan Cevap
Türk Model, Kaldığı Otel Odasında Sınırları Zorladı
Yargıtay Karar Verdi: Aldatılan Kadının Eşine, 'g..T' Demesi Kusur Sayılmaz
Barcelona Teknik Direktörü: Cengiz Ünder'in Oynamaması Bizim İçin Sürpriz Oldu
Bahar Havasına Aldanmayın! İstanbul'a Hafta Sonu Kuvvetli Yağış Geliyor
Altınordu Başkanı: Çağlar Söyüncü İngiltere'ye Transfer Olacak
Polise Büyük Şok! Köye Eroin İmalathanesi Kurmuşlar
Fransız Dj Uyuşturucu Kuryesi Çıktı! Milyonlarca Liralık Uyuşturucuyla İstanbul'da Yakalandı
Erdoğan'dan Merkez Bankası'na Sert Tepki: Arkamdan İş Çevirdiler
Abd'de Kafalar Karışık Ama Trump, Askerlerin Dönmesi İçin Süre Verdi

Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim

KLIÇDAROĞLU: SANATÇILARLA İLGİLİ SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM, AZ BİLE SÖYLEDİM

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la birlikte askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden sanatçılarla ilgili soruya "Söylediklerimin arkasındayım. Az bile söyledim" diyerek yanıt verdi.

Tarih : 05 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Klıçdaroğlu: Sanatçılarla İlgili Söylediklerimin Arkasındayım, Az Bile Söyledim(5/10)1

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte askerlere moral ziyaretinde bulunmak için giden sanatçılarla ilgili soruya "Az bile söyledim" yanıtını verdi.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM, AZ BİLE SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözleri hakkında ise, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim."

ÜNLÜ İSİMLER BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

Partisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette yer alan ünlü isimlerden yanıt gelmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz...

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Klıçdaroğlu  Sanatçılarla  İlgili  Söylediklerimin  Arkasındayım  Az  Bile  Söyledim    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER