Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la birlikte askerlere moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden sanatçılarla ilgili soruya "Söylediklerimin arkasındayım. Az bile söyledim" diyerek yanıt verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte askerlere moral ziyaretinde bulunmak için giden sanatçılarla ilgili soruya "Az bile söyledim" yanıtını verdi.

"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM, AZ BİLE SÖYLEDİM"

Kılıçdaroğlu, Oğulpınar Sınır Karakolu'nu ziyaret eden sanatçılara yönelik sözleri hakkında ise, "Sanatçılarla ilgili söylediğim her sözün arkasındayım, az bile söyledim."

ÜNLÜ İSİMLER BİLDİRİ YAYINLAMIŞTI

Partisinin grup toplantısında Hatay sınır karakolundaki askerlere moral ziyaretine giden ünlüleri eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na ziyarette yer alan ünlü isimlerden yanıt gelmişti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde kınıyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin genel başkanının, Afrin'de terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışırken silah arkadaşlarını kaybeden kahraman askerlerimize yönelik bir ziyaretten neden rahatsız olduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlayamıyor ve söylemlerini kabul etmiyoruz. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu, bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklamalıdır.

Ordumuzla ve milletimizle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun hakaret içeren açıklamalarını kabul etmiyor, kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz...

KILIÇDAROĞLU DAHA ÖNCE NE SÖYLEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, Zeytin Dalı harekâtına katılan Mehmetçik'e moral ziyaretinde bulunmak için Hatay'a giden ünlü isimlere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert tepki göstererek, "Afrin'de 52 şehidimiz var. Yüzlerce yaralımız var. 52 şehidimizin daha kanı kurumadı. Toplanmışlar bir güruh, davul-zurna-klarnet... Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç, bir de Yaylalar şiirini söyle" demişti.

Kaynak: haberinburada