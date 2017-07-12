Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Recep Taşkıran, bölgede soğutma sistemli tabutlara ihtiyaç duyulduğunu fark ederek 11 yıl önce açtığı atölyeyi zaman içerisinde büyüterek, hem 16 kişiye istihdam hem de 10 ülkeye yaptığı ihracatla milli gelire katkı sağlıyor.İNTERNET SİTESİ KURARAK YURT DIŞINA İHRACAT YAPTI

11 yıl önce 80 metrekarede 3 kişiyle üretim yapan ve kısa sürede cami, belediye ve hastanelerden yoğun talep alan girişimci, internet sitesi kurarak yurt dışına da ihracat yapmaya başladı.

3 BİN 600 METREKARELİK FABRİKA KURDU

Belçika, Almanya, Azerbaycan ve Irak'a bin 500 civarında klimalı tabut ile 500'ü aşkın 2-3 cenazenin konulabildiği morglar ihraç eden Taşkıran, zaman içinde işlerini büyüterek, 3 bin 600 metrekarelik alana fabrika kurdu.

700 MORG KABİNİ İHRAÇ EDİYOR

Şimdilerde 16 kişiye istihdam sağlayan Taşkıran, mevcut ülkelerin yanı sıra Arabistan, Libya, Suriye, Tunus, Macaristan ve Katar'a yılda 3 bin 600 klimalı tabut ve yaklaşık 700 morg kabini ihraç ediyor.BEYAZ EŞYA TAMİRCİLİĞİNDEN 10 ÜLKEYE MORG İHRACATINA Taşkıran, yaptığı açıklamada, esas mesleğinin beyaz eşya tamirciliği olduğunu, morg ve klimalı tabut işine tesadüfen başladığını söyledi.Fabrikada çalışanların kendisinin yol arkadaşı olduğunu belirten Taşkıran, "Bizim burada patron eleman ilişkisi yok. Ağabey kardeş ilişkisi, aile ortamı var. Herkesin sorumluluk alanı farklı ve herkes kendi görevini yapıyor." dedi.

"700 METREKARE DAHA ARSA ALDIM"

Çok zor dönemlerden geçtiğini anlatan Taşkıran, "Ben yokluktan geldim. Kendi sigortalarımızı ödeyemiyorduk. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Yanında çalışana değer verdikçe onlar da sana değer verir. Burası hepimizin ekmek teknesi. Cenabıhak dürüst çalıştıktan sonra illa karşılığını veriyor. Fabrika önce Allah'ın sonra hepimizin. Böyle bir şeye vesile olmaktan mutluyum. 700 metrekare daha arsa aldım. Orayı da fabrikaya birleştirip insanlarımızı daha fazla iş sahibi yapmayı amaçlıyorum."CENAZELER KLİMALI TABUTTA SAKLANIYORFabrikaya geçtikten sonra klimalı tabut ve morg kabini ihracatını yaptıkları ülke sayısını 4'ten 10'a çıkardıklarını vurgulayan Taşkıran, bu durumun kendisini mutlu ettiğini ifade etti.Taşkıran, klimalı tabuttan olumlu tepkiler aldığını dile getirerek, "Vatandaşın cenazesi olduğunda uzaktan yakını gelene kadar cenazeyi klimalı tabutta saklıyor. Bir nevi seyyar morg. Bu şekilde cenazeyi muhafaza ediyor. Sadece şahıslara değil, hastaneler, belediyeler ve kurumlara kullanmaları için veriyoruz." diye konuştu.Recep Taşkıran, klimalı tabutların 2 bin ile 3 bin 250 lira, morg kabinlerinin ise 4 bin ile 30 bin lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını söyledi.

Kaynak: haberinburada