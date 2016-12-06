

Playstation 4'ün çıkış oyunlarından birisi olan Knack, bugün severlerini güzel bir haberle karşılıyor. Knack devam oyunun tanıtım videosu yayınlandı. Detaylar haberimizde.



Knack 2013 yılında piyasayı sürülen bir Playstation 4 oyunu. Oyun bir çok editör tarafından incelenip hemen puanları verilmişti. Gamespot tarafından 4/10 puan alan oyun, Game Informer'dan 8.25/10 puan almıştı. Sony'nin yayıncılığını yaptığı bu oyunda, oyuncu küçük taşlardan oluşan bir devi yönetiyor. Sağlam sinematikleri olmasının yanı sıra oyun Türkçe dublaj. Oyunun hikayesi ise Gundahar tarafından yönetilen Goblin'lerin saldırısı dünyada büyük bir savaş çıkmasıyla başlıyor. Eski kültürleri araştıran bir doktorun Knack'i bulmasıyla insanlığın bu savaşı kazanmakta bir şansı oluyor. Çoğu editör tarafından çocukça bulunun Knack, ayrıca oyunculara özgür bir oyun oynatamaması açısından da eleştirildi. Oyuncuların bazıları sevmese de kalan kısım sevmişti. Bugün ise Knack'in devam oyununun tanıtım videosu yayınlandı.



Türkçe seslendirme ile yayınlanan oyun küçük ve büyük yaştan pek çok kişiyi kendisine bağlamıştı. 6 yaşında çocukların Türkçe seslendirme ile bağlandığı ve bitirdiği oyun pek çok kişiyi mutlu etmişti.



Knack 2



Sony PlayStation Experience 2016 etkiliğinde çoğu oyunun tanıtımı yapıldı. Bu tanıtımlar oyuncular tarafından heyecanla izlendi. Bunlardan birisi ise Knack 2. Tanıtım videosundan oyunda co-op oynama özelliği olduğu görülebiliyor. Bunun dışında oyun güzel mekanları göz önüne seriyor. Videodaki eğlenceli müzikle biraz oynanış ile ilgili ipuçları da veriyor.



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