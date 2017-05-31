

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Darıca'da terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi.



Terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda eylem ve faaliyetlerde bulundukları iddia edilen, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan M.E, S.E, R.G, H.Ç, H.P, A.İ, A.Y. ve H.Ç. geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin çekim yaptığı sırada zanlılardan biri, "Kafirleri azapla müjdele" diye bağırdı.







kaynak:sabah