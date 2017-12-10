Hırsız Kamerada! Namaz Kılar Gibi Yaptı, Sinsice Cep Telefonu Çaldı
Gattuso, Hakan Çalhanoğlu Hakkında Çıkan Haberleri Yalanladı
Igor Tudor: Devre Arasında, Maçı Çevireceğimizi Söyledim
Feghouli, İnanılmaz Geri Dönüşün Hikayesini Anlattı
Okan Buruk'tan Tudor İçin Ağır Sözler: Galatasaray Kulübesindeki Vasıfsız!
Yasemin'e Oynadığı Dizideki Ateşli Sahneler Soruldu: Yadırgamayın
Trump, Günde Neredeyse 8 Saat Televizyonun Başından Kalkmıyormuş
Rıdvan Dilmen: Tudor Bir Sürpriz Yapabilir
Bakan Müjdeyi Verdi: İstanbul-Sivas Arası 5 Saate Düşecek
Erdoğan'dan Abd'ye Atatürklü Tarihi Cevap
Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi
Volkan Demirel Takım Arkadaşlarına Küfür Etti
Mahkemede Her Şeyi Anlattı: Önce Esrar İçirdim, Sonra İlişkiye Girdik
Siirt'te 3 Genç, Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
Çukur Dizisinde 'vartolu'nun Hikayesi İzleyenleri Sarstı
İçişlerinden, İlgezdi'nin Açıklamalarına Tepki: Tam Tersi Şekilde Oldu
İsrail'in Gazze Saldırısından Sonra Kan Donduran Kareler
Trabzon'da Kayganlaşan Yolda Katliam Gibi Kaza: 4 Ölü, 3 Yaralı
Ahmet Çakar'dan Olay Tweet: Bu Maçta Bir Şeyler Oldu
İsrail'in İnsanlık Dışı Müdahalesinde 92 Filistinli Yaralandı!

Kocaeli'de feci kaza! Hurdaya dönen otomobilde 2 kişi can verdi

KOCAELİ'DE FECİ KAZA! HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ CAN VERDİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 10 Aralık 2017, 01:40
Puan Ver : Kocaeli'de Feci Kaza! Hurdaya Dönen Otomobilde 2 Kişi Can Verdi(6/10)2

Kocaeli'de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 18.30 sıralarında, D-605 karayolunun Namazgah mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UL 3254 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Yüksel Özkan yönetimindeki 54 VE 654 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, otomobilde bulunan 69 yaşındaki İsmet Kaya ve 54 yaşındaki İsmail Kaya öldü. Diğer araç sürücüsü Yüksel Özkan ve otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Kocaeli  De  Feci  Kaza  Hurdaya  Dönen  Otomobilde  2  Kişi  Can  Verdi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER