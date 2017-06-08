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KOCAELİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU


KOCAELİ'DE TERÖR ÖRGÜTÜ OPERASYONU
Tarih : 08 Haziran 2017, 14:30
Puan Ver : Kocaeli'de Terör Örgütü Operasyonu(10/10)10


Kocaeli'de terör örgütü PKK üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince terör örgütü üyesi oldukları ve terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyon kapsamında, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



 



kaynak:haberler








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