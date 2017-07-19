KOCAMAN İKİ TRANSFERİ AÇIKLADI: KATKI SAĞLAYACAKLAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Eljif ve Mauricio Isla aramıza katılacak, katkı sağlayacaklarını düşünüyorum." diyerek transferleri açıkladı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Monaco maçının ardından açıklamalarda bulundu ve iki transferi açıkladı.
"ISLA OLURSA KATKI SAĞLAR"
Kocaman, genç oyuncu Eljif ve Mauricio Isla transferlerini değerlendirirken, "Eljif ve Isla aramıza katılacak. Katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz. Eljif, daha genç bir oyuncu, beklentiler yüksek. Isla, transferi gerçekleşirse, uluslararası arenada 1. sınıf oyunculardan bir tanesi, standardı yüksek. Katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.
Takımdan ayrılacak isimleri düşünmediğini kaydeden Kocaman, "Şu anda kadro derinliğimiz zaten yok. Önce bir kadroyu tamamlayıp, sonra ayrılacakları düşünmekte fayda var. Birkaç oyuncuyu ayırma lüksümüz olduğunu söyleyemem" ifadelerini kullandı.
"TAKIM 1,5-2 AY SONRA HAZIR OLUR"
Takımın henüz beklediği seviyede olmadığını vurgulayan teknik adam, "Takımın istediğim seviyeye geldiğini söylemek iyimserlik olur. Geleceğini umuyorum. İlk 1 hafta ana kadrodaki oyuncular yoktu aramızda. Bir şeyleri oturtma, Monaco'da gördüğümüz saha içi organizasyonu oturtma döneminde onlar yoktu. Maç aralarında çok antrenman yapılmıyor, oyuncuları diğer maça hazırlama dönemiyle geçiyor. Belki 1,5-2 ay daha sürecek bu iş. Kervanı yolda düzeltme şeklinde geçecek. Bugün için bu takım hazır, iyi şeklinde konuşmanın anlamı yok. Hazır olacağını ve düzeltmelerle gideceğimizi söylemek mümkün" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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