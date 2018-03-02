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Kocaman maç sonu futbolculara patladı: Cezalarını keseceğim

KOCAMAN MAÇ SONU FUTBOLCULARA PATLADI: CEZALARINI KESECEĞİM

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, olaylı geçen derbi sonrası, "Hakemler yüzde 100 haklı, oyuncularımız haksız. Bizim takımdakilerin cezasını ben keseceğim" dedi.

Tarih : 02 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Kocaman Maç Sonu Futbolculara Patladı: Cezalarını Keseceğim(8/10)4

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş ile berabere kaldıkları Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

"HAKEMLER HUZURLU MU?"

Hakem kararlarına sert tepki gösteren Aykut Kocaman, "Oyunda kalmaya çalışıyoruz ama mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama insan nasıl konuşacağını bilmiyor. Hakemleri de büküyorlar, her şeyi büküyorlar. Dört gün önce hakemin büyük yanlışlarıyla maç döndü, adamları da anlıyorum. Kazanacağımız bir maç değildi. Haftalardır kimse görmüyor mu bunları? Tepkim her şeye, atmosfer, hakemler, bize, bu iş değil. Tekmeler, tokatlar, dokunmadan fauller. İlk maçta öyle, ondan sonra de 'Eze eze yendik' diyorlar. Eze ezemi, ezdirile ezdireli mi? Neredeyiz anlamıyorum, bu bir oyun değil. Maçın başında sertlikler başladı. Bu iki maçı yöneten iki hakem de Türkiye'nin en iyi hakemleri, huzur duyuyorlar mı maçlardan sonra, bir baksınlar yani. Anlatacak bir şey yok." dedi.

"OYUNCULARIN CEZASINI KESECEĞİM"

Kırmızı kartlar hakkında konuşan Aykut Kocaman, "Hakem yüzde 100 haklı, oyuncularımız haksız, en az Beşiktaş'ta 2-3 oyuncusunun atılması gerekiyordu. Bizim takımdakilerin cezasını ben keseceğim, bunu ben yapacağım ama orada da hakem yapacak." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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