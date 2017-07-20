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Kocası İle Yakaladığı Kadının Cinsel Organına Acı Biber Sürüp Darp Etti
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Kocası İle Yakaladığı Kadının Cinsel Organına Acı Biber Sürüp Darp Etti

KOCASI İLE YAKALADIĞI KADININ CİNSEL ORGANINA ACI BİBER SÜRÜP DARP ETTİ

Vietnam'da aldatılan kadın, kocasının birlikte olduğu kadının cinsel organına acı biber sürerek intikam aldı. Olay anının fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Kocası İle Yakaladığı Kadının Cinsel Organına Acı Biber Sürüp Darp Etti(8/10)4

Vietnam'da 23 yaşındaki Ly Chanel isimli hamile kadın, 23 yaşındaki kocası Chien Keo, saatlerce ortalıkta kaybolmaya başlayınca kocasından şüphelendi. Kadın yanına aldığı dört arkadaşı ile bearber kocasını takip etti. Kocasının bir motele girdiğini gören kadın motel odasına girince kocasını başka bir kadın ile ilişkiye girerken yakaladı. Arkadaşlarıyla beraber çıplak fotoğraflarını çektiği kadının cinsel organına acı biber süren Chanel, acılar içerisinde debeleşen kadını darp etti.

KOCASININ METRESİNİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Aldatılan hamile kadın Ly, arkadaşlarının yardımı ile kocasının metresinin elbiselerini çıkartıp fotoğraflarını çekti.

ACI KIRMIZI BİBERİ KADININ CİNSEL ORGANINA SOKTU

Ly, daha sonra ameliyat eldiveni giyip çantasından çıkardığı acı kırmızı biberi kocasının metresinin cinsel organının içine sürdü.

ACI İÇERİSİNDE KIVRANAN KADINA İŞKENCE YAPTILAR

Aldatılan kadın ve arkadaşları, Biberin etkisi ile acı içinde çığlık atan metresi saçlarında tutup yere yatırdıktan sonra işkence etmeye başladılar ve o anların fotoğraflarını paylaştılar.

KADIN VE ARKADAŞLARI TEPKİ GÖRDÜ

Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflara yorum yapan çoğu kullanıcılar hamile kadın ve arkadaşına işkence yaptıkları gerekçesi ile tepki gösterdiler.

KADININ CİNSEL ORGANINDA ZARAR TESPİT EDİLİRSE, ALDATILAN KADIN CEZA ALACAK

Yapılacak soruşturmada metrsin vajinasında her hangi bir yara veya hasar tespit edilirse kadın para cezası alacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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