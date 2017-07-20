KOCASI İLE YAKALADIĞI KADININ CİNSEL ORGANINA ACI BİBER SÜRÜP DARP ETTİ
Vietnam'da aldatılan kadın, kocasının birlikte olduğu kadının cinsel organına acı biber sürerek intikam aldı. Olay anının fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı.
Vietnam'da 23 yaşındaki Ly Chanel isimli hamile kadın, 23 yaşındaki kocası Chien Keo, saatlerce ortalıkta kaybolmaya başlayınca kocasından şüphelendi. Kadın yanına aldığı dört arkadaşı ile bearber kocasını takip etti. Kocasının bir motele girdiğini gören kadın motel odasına girince kocasını başka bir kadın ile ilişkiye girerken yakaladı. Arkadaşlarıyla beraber çıplak fotoğraflarını çektiği kadının cinsel organına acı biber süren Chanel, acılar içerisinde debeleşen kadını darp etti.
KOCASININ METRESİNİN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ
Aldatılan hamile kadın Ly, arkadaşlarının yardımı ile kocasının metresinin elbiselerini çıkartıp fotoğraflarını çekti.
ACI KIRMIZI BİBERİ KADININ CİNSEL ORGANINA SOKTU
Ly, daha sonra ameliyat eldiveni giyip çantasından çıkardığı acı kırmızı biberi kocasının metresinin cinsel organının içine sürdü.
ACI İÇERİSİNDE KIVRANAN KADINA İŞKENCE YAPTILAR
Aldatılan kadın ve arkadaşları, Biberin etkisi ile acı içinde çığlık atan metresi saçlarında tutup yere yatırdıktan sonra işkence etmeye başladılar ve o anların fotoğraflarını paylaştılar.
KADIN VE ARKADAŞLARI TEPKİ GÖRDÜ
Sosyal medya üzerinden yayınlanan fotoğraflara yorum yapan çoğu kullanıcılar hamile kadın ve arkadaşına işkence yaptıkları gerekçesi ile tepki gösterdiler.
KADININ CİNSEL ORGANINDA ZARAR TESPİT EDİLİRSE, ALDATILAN KADIN CEZA ALACAK
Yapılacak soruşturmada metrsin vajinasında her hangi bir yara veya hasar tespit edilirse kadın para cezası alacak.
Kaynak: haberinburada
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