Kendisi gibi oyuncu eşi Yağmur Atacan'ın içinde kızlarının da bulunduğu araçla yaptığı kazayla ilgili açıklamada bulunan Pınar Altuğ, "Durumları iyi. Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

İstanbul Beykoz'da, ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın kullandığı cip, kontrolden çıkarak bir otomobile çarptı. Kazada, otomobilin sürücüsü yaralanırken Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı yara almadan kurtuldu. Kazanın ardından Örnekköy sakinleri, aynı bölgede sürekli kaza olduğu gerekçesiyle yolu trafiğe kapattı.

30 METRE SÜRÜKLENDİ

Kaza, saat 18.00 sıralarında Beykoz Riva yolu Şirindere kavşağında meydana geldi. Riva yönüne giden oyuncu Yağmur Atacan yönetimindeki 34 PE 0591 plakalı cip Şirindere sapağından çıkan Muharrem Öztürk yönetimindeki 34 TY 2023 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil, cipin önünde yaklaşık 30 metre sürüklendi. Her iki araç, yolun sağındaki menfeze düştü. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muharrem Öztürk yaralandı. Oyuncu Yağmur Atacan ile yanındaki 5 yaşındaki kızı, kazadan yara almadan kurtuldu.

"ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN"

Kaza geçiren kızı ve eşi için büyük üzüntü duyan Pınar Altuğ Atacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duygularını takipçilerine aktardı. İşte Pınar Altuğ'un o satırları: "Dün akşam kızım ve kocam büyük bir kaza geçirdi. Çok şükür hem ailemin hem de karşı tarafın sağlığı yerinde. Arayan, soran, ilgilenen herkes çok teşekkür ederim. Allah bir daha yaşatmasın."

Kaynak: haberinburada