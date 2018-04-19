KOCASININ METRESİNİ MAĞAZADA BASTI, ELBİSELERİNİ SOYUP SAÇLARINI KESTİ
Çin'de kocasının metresini bir mağazada yakalayan eş, arkadaşlarının yardımıyla önce kadını soydu daha sonra makasla saçlarını kesti.
Çin'de kocasının metresini bir kıyafet mağazasında yakalayan öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini zorla çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise arkadaşlarının da yardımıyla kadının saçlarını kesti. O anlar ise kızgın kadının bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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