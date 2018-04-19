Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti
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Kocasının metresini mağazada bastı, elbiselerini soyup saçlarını kesti

KOCASININ METRESİNİ MAĞAZADA BASTI, ELBİSELERİNİ SOYUP SAÇLARINI KESTİ

Çin'de kocasının metresini bir mağazada yakalayan eş, arkadaşlarının yardımıyla önce kadını soydu daha sonra makasla saçlarını kesti.

Tarih : 19 Nisan 2018, 04:20
Puan Ver : Kocasının Metresini Mağazada Bastı, Elbiselerini Soyup Saçlarını Kesti(10/10)6

Çin'de kocasının metresini bir kıyafet mağazasında yakalayan öfkeli eş, önce kadının kıyafetlerini zorla çıkartıp üstünü tamamen soydu daha sonra ise arkadaşlarının da yardımıyla kadının saçlarını kesti. O anlar ise kızgın kadının bir arkadaşı tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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