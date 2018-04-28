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Koç'la Kürsüye Çıkan Yıldırım Köpürdü: Gereksiz İşler Yapıyorsun Ya
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KOÇ'LA KÜRSÜYE ÇIKAN YILDIRIM KÖPÜRDÜ: GEREKSİZ İŞLER YAPIYORSUN YA


Koç'la kürsüye çıkan Yıldırım köpürdü: Gereksiz işler yapıyorsun ya
Tarih : 28 Nisan 2018, 13:30
Puan Ver : Koç'la Kürsüye Çıkan Yıldırım Köpürdü: Gereksiz İşler Yapıyorsun Ya(10/10)6

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Seçimli Olağan Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı. Sarı-lacivertli kulüpte Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına mevcut Başkan Vefa Küçük ile Ufuk Aydın aday oldu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyeleri, Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Ali Koç ve çok sayıda divan kurulu üyesi de toplantıda yer aldı.

AZİZ YILDIRIM, VEFA KÜÇÜK'E ÇIKIŞTI: GEREKSİZ İŞLER YAPIYORSUN

Vefa Küçük, yaptığı konuşmanın ardından Aziz Yıldırım ve Ali Koç'u kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Yıldırım, Koç'un elini sıktıktan sonra Vefa Küçük'e "Ne gereksiz işler yapıyorsun, senin kendi seçimin var, sen kendi seçimle uğraş ya." şeklinde çıkıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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