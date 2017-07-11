KOĞUŞTAKİ DEHŞETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKIYOR! KISA DÖNEM YAPIYORMUŞ
Bilinmeyen bir nedenle cinnet getirip, MP5 makineli tabancayla koğuşta uyuyan 3 eri şehit edip, 3 eri yaralayan ardından aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son veren Nedim Abeş'in kısa dönem er olarak askerlik yaptığı ortaya çıktı. Ziraat fakültesi mezunu olan Abeş'in daha önceden bilinen bir psikolojik sorununun olmadığı, bir anlık cinnet sırasında böyle bir şey yaptığının sanıldığı belirtildi.
Olay, bugün saat 03.20 sıralarında, Manisa'nın Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerden Ziraat Fakültesi mezunu kısa dönem jandarma er Nedim Abeş, nöbet tutarken cinnet getirdi.
KOĞUŞTAN ÇIKIP İNTİHAR ETTİ
Askerlerin uyuduğu sırada, elindeki MP5 makineli tabancayla koğuşa giren Abeş, uyuyan arkadaşlarına ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği erler Onur Sünnüoğlu, Hüseyin Tolga Hepgül ve Mümin Pınardağ şehit oldu. Erler Cemil Arslanhan, Emirhan Yaşaroğlu ve Kenan Dursun ise yaralandı. Nedim Abeş, koğuştan çıkıp elindeki silahı başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.
2'Sİ KOĞUŞTA, 1'İ HASTANEDE ŞEHİT OLDU
Şehit olan askerlerden Bursa nüfusuna kayıtlı Mümin Pınardağ ile İzmir nüfusuna kayıtlı Hüseyin Tolga Hepgül vuruldukları anda koğuşta, İzmir Bornova'da yaşayan Gaziantep nüfusuna kayıtlı Onur Sünnüoğlu ise kaldırıldığı Kula Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Yaralanan askerler Cemil Arslanhan, Kenan Dursun ve Emirhan Yaşaroğlu ise kaldırıldıkları Kula Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Üç askerin kol, bacak ve karınlarından yaralı oldukları, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen savcı, görevlilerle birlikte inceleme yaptı. Olay yerinden toplanan delilere el konuldu. Şehit askerler ile intihar eden Abeş'in cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
VALİ BİLGİ ALDI
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer de sabah saatlerinde Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelerek olayla ilgili bilgi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Aziz milletimize ve kederli ailelere başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ederiz" denildi.
Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan diğer askerlerin herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı belirtildi.
CİNNETİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Silah arkadaşlarına ateş açan Diyarbakır nüfusuna kayıtlı kısa dönem er Nedim Abeş'in daha önceden bilinen bir psikolojik sorununun olmadığı, bir anlık cinnet sırasında böyle bir şey yaptığının sanıldığı belirtildi. Cinnetin nedeninin araştırıldığı, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Tanıyanlar, Nedim Abeş'in satranç oynayan, kitap okuyan, çevresindekilerle ilişkileri iyi olan ve sevilen biri olduğu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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