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Kokmuş Dediği Kasabanın Yetkililerini, Mahkemede Dize Getirdi!
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Kokmuş dediği kasabanın yetkililerini, mahkemede dize getirdi!

KOKMUŞ DEDİĞİ KASABANIN YETKİLİLERİNİ, MAHKEMEDE DİZE GETİRDİ!

ABD'nin Iowa eyaletindeki Sibley kasabasının yetkililerinin kasaba sakini Harms'a, yaşadığı kasabasının "kokmuş köpek maması" gibi koktuğunu söylediği için açtıkları dava düştü.

Tarih : 31 Mart 2018, 17:30
Puan Ver : Kokmuş Dediği Kasabanın Yetkililerini, Mahkemede Dize Getirdi!(5/10)1

ABD'nin Iowa eyaletindeki Sibley kasabasının yetkilileri, kasaba sakini John Harms'a, yaşadığı Sibley kasabasının "kokmuş köpek maması" gibi koktuğunu söylediği için açtıkları davanın düşürülmesini kabul etti.

FEDERAL MAHKEME HAKLI BULDU

Federal bir mahkemeye taşınan davada mahkeme, bilgisayar yazılımcısı Harms'ı haklı buldu.

Kasaba yetkilileri, Harms'ın "Sibley, Iowa'ya taşınmalı mısınız?" adlı internet sitesinde yazdıkları hakkında dava açma tehdidinde bulunmuştu.

Harms ise, davanın ifade özgürlüğünün ihlali olduğunu savundu.

"İĞRENÇ BİR ÇÜRÜMÜŞ KAN VE BAYAT BİRA KOKUSU"

Kasaba yetkilileri, Aralık 2017'de 10 gün içinde sitesini yayından kaldırmasını istedi, aksi takdirde mahkemeye gideceklerini söylediler.

Harms internet sitesinde memleketi Sibley'de "iğrenç bir çürümüş kan ve bayat bira kokusunun" hakim olduğunu söylemişti.

Kasaba sakini John Harms

KASABADAKİ KOKUNUN NEDENİ DOMUZ KANI İŞLETME TESİSİ

Harms'ın bahsettiği kokunun kaynağı ise, kasabadaki bir domuz kanı işleme tesisi.

9 Mart'ta Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU) Iowa şubesi, Sibley kasabası yetkililerinin Harms'ın anayasadaki misilleme korkusu olmadan hükümeti eleştirme hakkının ihlal edildiğini öne sürerek dava açmıştı.

Mahkeme, Sibley yetkililerinin Harms'a karşı dava tehdidinde bulunmasını yasaklayan bir karar aldı.

Mahkeme ayrıca şu kararları aldı:

Personele Anayasa'nın birinci maddesi (ifade özgürlüğü) eğitimi verilmesiHarms'tan yazılı bir şekilde özür dilenmesi20.475 dolarlık mahkeme masraflarının karşılanmasıHarms'a 6.500 dolar tazminat ödenmesi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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