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Kokpit Camı Çatlayan Uçaktaki Yolcu, Korku Dolu Anları Anlattı: Uçak Denize İnecek Dedik
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KOKPİT CAMI ÇATLAYAN UÇAKTAKİ YOLCU, KORKU DOLU ANLARI ANLATTI: UÇAK DENİZE İNECEK DEDİK


Kokpit Camı Çatlayan Uçaktaki Yolcu, Korku Dolu Anları Anlattı: Uçak Denize İnecek Dedik
Tarih : 28 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Kokpit Camı Çatlayan Uçaktaki Yolcu, Korku Dolu Anları Anlattı: Uçak Denize İnecek Dedik(6/10)2

İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kokpit camı, İstanbul semalarındayken dolu isabet etmesi sonucu çatladı. Kulenin yönlendirmesiyle Çanakkale Havaalanı'na iniş yapan uçaktaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yolculardan Şakir Bahadır, yaklaşık 2 saat havada kaldıklarını belirtip, "Bir ara, 'herhalde uçak denize inecek dedik" dedi.

DOLU İSABET ETTİ, KOKPİT CAMI ÇATLADI

Ercan Havaalanı'ndan bugün saat 16.15'te, 183 yolcusuyla İstanbul'a gitmek için havalanan THY'ye ait 'TK 969' sefer sayılı Airbus A321 tipi 'Balıkesir' isimli yolcu uçağı, İstanbul Atatürk Havalimanı'na inişe geçeceği sırada dolu ve fırtınaya yakalandı. Dolunun isabet ettiği uçağın kokpit camı çatladı. Pilot, kulenin yönlendirmesiyle burnunda hasar meydana gelen uçağın yönünü Çanakkale'ye çevirdi. Uçak, Çanakkale Havaalanı'na iniş yaptı.

Yolcuların ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yolculardan bir kısmı karayolu ile İstanbul'a giderken, bir kısmının ise Çanakkale'de çeşitli otellerde misafir edileceği belirtildi.'UÇAK DENİZE İNECEK HERHALDE DEDİK'

Uçaktaki yolculardan 40 yaşındaki Şakir Bahadır, "İstanbul Havaalanı'na yaklaştığımız zaman bize dediler ki; 10 ile 15 dakika arası gecikme olacak. 15 dakika oldu, 20 dakika oldu. Uçak alçalmaya başlar gibi oldu. Ama alçalamadı. Baya bir döndük, türbülansa girdik. Bir ara dedik, 'herhalde uçak denize inecek.' Uçak denize inmedi. Uçağın üzerine baya dolu yağdı. İki saate yakın havada kaldık" dedi.KKTC BAKANI HAVAALANINA GELDİ

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Çanakkale'de bulunan KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile birlikte havaalanına gelerek, uçağın durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı, yolculara geçmiş olsun dileklerini iletti. KKTC Bakanı Berova, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün bizi İstanbul'dan Çanakkale'ye burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kamplarda kalan öğrencilerimizi görmek amacıyla gelmiştik. Ancak bu üzücü olayla karşılaştık. Başta Sayın Valim ve ilin tüm yetkilileri bu zara gören uçak ve yolculara yardım etmek için sefer olmuşlar. Biz de Sayın Valimle buraya gelerek uçağın halini gördük. Gerçekten yolcuların çok zor saatler atlattıkları uçaktan ve uçağın üzerindeki hasardan belli. Böyle bin afet durumunda hiçbir yolcunun burnunun kanamadan zararsız bir şekilde Çanakkale'ye inebilmeleri de ayrı bir güzellik. Yolcularımız durumu gayet iyi. Gayet sağlıklılar" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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