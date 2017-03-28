KOLA DEVİNDE KORKUNÇ OLAY! KUTULARIN İÇİNDEN DIŞKI ÇIKTI
Coca Cola'nın Kuzey İrlanda'daki bir fabrikasında kola kutusunun içinde insan dışkısı bulundu. Üretime 15 saat ara veren şirketten açıklama geldi.
Kuzey İrlanda'da bulunan bir Coca Cola fabrikası dışkı kriziyle çalkalandı. Lisburn şehrinde bulunan Coca Coal fabrikasında kutuların içinde insan dışkısı bulununca üretim 15 saat durduruldu.
Coca Cola'dan yapılan açıklamada sözkonusu teneke kutuların hepsinin toplandığı belirtildi. Şirket, satışta bulunan hiçbir ürünün bu olaydan etkilenmediğini ve münferit bir olay olduğunu belirtti.
Belfast Telegraph gazetesinde yer alan bir haberde, teneke kutuların üstlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılıp satıldığı belirtildi.
kaynak:hürriyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar