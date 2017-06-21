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kolesterol iğnesi için geri sayım

KOLESTEROL İĞNESİ İÇİN GERİ SAYIM

Kalp hastalıklarını önlemek için geliştirilen kolesterol düşürücü iğne, insanlar üzerinde denenmeye başlandı

Tarih : 21 Haziran 2017, 09:30
Puan Ver : Kolesterol İğnesi İçin Geri Sayım(10/10)10


Kalp hastalıklarını önlemek için geliştirilen kolesterol düşürücü iğne, fareler üzerinde alınan başarılı sonuçların ardından insanlar üzerinde de denenmeye başlandı. Viyana Tıp Fakültesi'nde, 72 gönüllü üzerinde ilacın güvenlik testleri yapılıyor.



Testlerin ilk aşaması bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kolesterol iğnesi, inme, anjin ve kalp krizine karşı günlük olarak kullanılan haplara alternatif olarak geliştirildi. Araştırmacı Dr. Günther Staffler, ilacın güvenli ve yeterince etkili olduğunu görmek için yapılacak testlerin yıllarca sürebileceğini belirtti. Staffler, "İlaç 6 yıl içinde piyasaya çıksa bile bu, insanların spor yapmaması ve çok yağlı yiyeceklerden uzak durmaması için bir bahane olamaz" dedi. İlaç, bağışıklık sisteminin PCSK9 adlı proteine saldırmasını sağlıyor. Bu protein "kötü" düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolünün kanda toplanmasına yol açıyor. Araştırmacılar, yeni iğnenin bağışıklık sistemini güçlendirmek için yıllık olarak yapılabileceğini söylüyor. Fareler üzerindeki deneylerde, LDL kolesterolü seviyesi 12 ayda yüzde 50 oranında düştü.



 



kaynak:sabah








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