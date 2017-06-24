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Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?
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kolesterol ilacını kullanalım mı, kullanmayalım mı?

KOLESTEROL İLACINI KULLANALIM MI, KULLANMAYALIM MI?

Artık bu ülkede hasta tedavilerini, medya açık oturumlarının yönlendirdiği bir noktaya geldik

Tarih : 24 Haziran 2017, 12:33
Puan Ver : Kolesterol İlacını Kullanalım Mı, Kullanmayalım Mı?(7/10)9


Prof. Dr. Temel Yılmaz, Gazete Habertürk'teki köşesine kolesterol ilaçlarını taşıdı.



Geçenlerde aynı gün biri koronerinde stentler olan, diğeri eski by-pass'lı iki diyabetli kalp hastası, yüksek kolesterol değerlerine rağmen kolesterol ilacını kullanmayı reddetti. Bu bir hekim olarak beni çok etkiledi. Artık bu ülkede hasta tedavilerini medya açık oturumlarının yönlendirdiği bir noktaya geldik.



Bugün kolesterol tartışmalarını artısıyla eksisiyle mercek altına alma zamanı geldi diye düşündüm.



KİMLER TARTIŞIYOR?



“Kolesterol ilaçları kullanılsın mı, kullanılmasın mı?” tartışması yaklaşık 10 yıldan bu yana kıran kırana sürüyor. Bir tarafta akademisyenler, konuyla doğrudan ilgili meslek kuruluşları, kardiyologlar ve endokrinologların olduğu grup var. Bu grup “Endikasyon varsa, kolesterol ilacı kesinlikle kullanılmalı, ilaçlar koronerlerde plak gelişimini engelliyor ve koruyucu” diyor.



Diğer tarafta ise tıbbın değişik alanlarında çalışan, önemli bir bölümü konunun uzmanı olmayan grup yer alıyor. Bu grup popüler ve medyatik bir grup. Yoğun bir medya desteğini de yanına alarak hemen her akşam bir kanalda açık oturumlara katılıp “Kolesterol ilacını kesin kullanmayın, ilaç kas erimesi yapıyor, sağlığa da zararlı” diyor.



 



kaynak:habertürk








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