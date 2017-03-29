Kolombiya'nın Arauca yönetim bölgesinde, gerilla örgütü Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) tarafından gerçekleştirilen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.



Kolombiya ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Venezuela sınırındaki yönetim bölgesi Arauca'ya bağlı Fortul kentine doğru giden konvoya yönelik saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı duyuruldu.







Saldırıda, sivil bir yolcu otobüsünde bulunan askerleri koruyan güvenlik güçlerinin hedef alındığı vurgulanan açıklamada, eylemin ELN'ye bağlı Omaira Montoya Henao grubu tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.







kaynak:sabah