KOLOMBİYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 5 KİŞİ ÖLDÜ
Kolombiya'da bulunan Choco bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'nın batısındaki Choco yönetim bölgesinde 5 kişi, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Yetkililer, bölgeye bağlı Litoral Del San Juan kentindeki saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) başta olmak üzere silahlı suç çeteleri ve paramiliter gruplar arasındaki çatışmalara yeniden sahne olan bölgedeki şiddet olaylarından etkilenen 50 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.
kaynak:habertürk
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