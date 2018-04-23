Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan törenleri kapsamında çocukları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, koltuğunu 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Fatih'e bıraktı.

"ÇOCUKLARIMIZ ÜLKEMİZİN YARINLARINI SİMGELİYOR"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Çocuklarımız tabi ki ülkemizin yarınlarını simgeliyor. Tüm çocuklarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Özellikle Cumhurbaşkanımızın gözlerindeki ışıltı beni son derece mutlu ediyor."

"İLK İCRAATIM DEVLETİME HİZMET OLACAKTIR"

Medya mensuplarından çocuklara sorular:

- 24 Haziran'da Başkan seçilirseniz ilk icraatınız ne olacak?

İlk icraatım tabi ki de devletime hizmet olacaktır.

- Seçim sürecinde çocuklarla ilgili bir vaadiniz olacak mı?

Çocukları nitelikli yetiştirmek en önemli görevimiz olacaktır.

- Suriye'deki savaşta en çok zararı çocuklar görüyor. Seçimden sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz?

Suriyeli çocukların ülkemizde kendilerini mutlu hissetmeleri ve bizimle birlikte koşmaları, oynamaları için çalışmalar yaparım.

"MAÇLARDA İNSANLAR BİRBİRİNE DAHA SAYGILI OLABİLİR"

- Beşiktaş maçındaki şiddet olayları hakkında görüşleriniz nedir?

Böyle görüntüler kötü oluyor. Maçlarda insanlar birbirine daha saygılı olabilirler. Bu konuda çalışma yapmak isterim.

- Burada olmak nasıl bir duygu?

Burada olmak çok onur verici bir duygu. Bizler buralara seçilerek geldik ve bunlar çok büyük bir onur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da torunlarla ilgili bir soruya şu cevabı verdi: Ben İstanbul'daydım dün ve torunlarla birlikte vakit geçirdik. Ben bu anlamlı günü onlarla bir gün önceden kutladım.

Kaynak: haberinburada