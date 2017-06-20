

Patates doğal beyazlatma için mükemmel bir sebzedir. Hafif asitli olan patatesi koltuk altı kararmalarından kurtulmak için kullanabilirsiniz. Bunun için ilk önce patatesleri dilimleyin.







Ardından da dilimlerle koltuk altınızı ovalayın. 10 dakikalık ovalama işleminden sonra koltuk altınızı ılık suyla yıkayın. Bu kürü haftada üç kez uygulayın.







kaynak:sabah