KOLTUK METRELERCE ÖTEYE FIRLADI! 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 12 YARALI
Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Bir öğrencinin yaşımı yitirdiği 12 kişinin de yaralandığı kazada servisin koltuğunun metrelerce öteye fırladığı görüldü.
Arnavutköy Hadımköy'de öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 1 öğrenci öldü, 12 kişi yaralandı.
VİNCE ÇARPARAK DEVRİLDİ
Kaza saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otomobille çarpışan öğrenci servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Liselileri taşıdığı belirtilen servisteki öğrencilerden bazıları yaralandı.
12 KİŞİ YARALANDI
Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir öğrenci hayatını kaybetti. Kaza öğrenci ve sürücülerinde aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı.
Kaynak: haberinburada
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