Premier Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'in takımdan gönderileceği ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

İngiliz basınında Allardayce'in yerine düşünülen isimle ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Arsenal'daki geleceği tartışılan Wenger'e sezon sonunda teklif yapılacağı ifade edildi.

FONSECA'NIN ADI ANILMIŞTI

Daha önce de Shkahtar Donetsk'in başarılı çalıştırıcısı Daniel Fonseca'nın adı Everton'la anılmıştı.

Kaynak: haberinburada