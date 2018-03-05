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İngiliz basını, Arsenal'daki geleceği tartışılan Arsene Wenger için Everton'ın teklif yapacağını yazdı.
Premier Lig'de istikrarsız sonuçlar alan Everton'da teknik direktör Sam Allardyce'in takımdan gönderileceği ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.
İngiliz basınında Allardayce'in yerine düşünülen isimle ilgili ise flaş bir iddia ortaya atıldı. Haberde Arsenal'daki geleceği tartışılan Wenger'e sezon sonunda teklif yapılacağı ifade edildi.
FONSECA'NIN ADI ANILMIŞTI
Daha önce de Shkahtar Donetsk'in başarılı çalıştırıcısı Daniel Fonseca'nın adı Everton'la anılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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