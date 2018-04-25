KOMİSYONDAN GEÇTİ! 20 YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR
Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.
Kaynak: haberinburada
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