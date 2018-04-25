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KOMİSYONDAN GEÇTİ! 20 YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR


Komisyondan geçti! 20 yeni üniversite kuruluyor
Tarih : 25 Nisan 2018, 18:10
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Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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