Yıldız Futbolcudan Olay Yaratan Trabzon Paylaşımı!
Engin Baytar, Amatör Futbol Takımı Karadeniz Ereğli Belediyespor'a Transfer Oldu
Süper Ligin Golcüsü 82 Gündür Kayıp
Efsane Boksör, Uyuşturucu İşine Giriyor
Galatasaray'ın İhya Ettiği Aydın, Yeni Takımını Buldu
Aralık Ayının Zam Şampiyonu Patlıcan Oldu
Üzerinde Ay-Yıldız Bulunan Buzağıyı 1 Milyon Dolara Satışa Çıkardı
Tff'den Terim'i Çıldıracak Hamle: Sen Gelme
İspanyol Kaleci Valdes, Sessiz Sedasız Ortadan Kayboldu!
Taraftarın Linç Ettiği Albayrak, Suskunluğunu Bozdu
İlk Transferi Fenerbahçe'den Yapıyor
Komisyonsuz Kart Yemekmatik, Kullanıma Sunuldu
Borsa İstanbul 118 Bin Puanı Aşarak Rekor Tazeledi
Thy'den Mesut Yılmaz İçin 47 Yolcuya Özür Mili
Şampiyon Sporcu Ölümden Döndü
3 Büyükler, Emre Akbaba Çalımı Yedi
Türkiye'nin 2017 İhracatı 157 Milyar Doları Aştı
Antalyaspor'dan Ayrılan Menez, Club America'ya Transfer Oldu
Dolar, Enflasyon Verilerinin Açıklanmasıyla Düşüşe Geçti
İran'daki Olaylar Vanlı Turizmcileri Vurdu! Rezervasyonlar İptal Ediliyor

Komisyonsuz Kart Yemekmatik, Kullanıma Sunuldu

KOMİSYONSUZ KART YEMEKMATİK, KULLANIMA SUNULDU

Yüksek komisyon nedeniyle esnafın mağdur olduğu yemek kartına alternatif, Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonundan geldi. Komisyonsuz kart Yemekmatik, kullanıma sunuldu.

Tarih : 03 Ocak 2018, 16:50
Puan Ver : Komisyonsuz Kart Yemekmatik, Kullanıma Sunuldu(5/10)1

Yaklaşık 25 yıldır kullanılan ancak yüksek komisyon nedeniyle esnafın mağdur olduğu "yemek kartı" konusu yeniden gündeme geldi. Federasyon olarak mağduriyeti ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Aykut Yenice, "Önümüzdeki günlerde Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin talimatıyla yeniden bir araya geleceğiz ve komisyonların aşağı çekilmesi konusunda mutlu sona ulaşacağız. Bazıları komisyona tepki olarak boykot çağrısı yaptı. Esnafımızı sokağa dökerek, devletle karşı karşıya, müşterimizle karşı karşıya getirerek değil daha farklı bir yol izlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü boykot, komisyonları yüksek kartlar için yapılıyor. Burada müşterinin günahı yoktur" dedi.

"YEMEKMATİK İLK OLARAK İZMİR'DE KULLANILACAK"

Yenice, 2015'te "gustokart" adını verdikleri yemek kartı çalışmalarının bazı nedenlerden dolayı başarıya ulaşamadığını vurguladı. Bu konuda yeni bir çalışmaya imza attıklarını anlatan Yenice, şöyle konuştu:

"Yazar kasa, post cihazlarında öncü Türkiye'nin yerli ve milli yazılım firması İnfoteks ile bir anlaşma yoluna gittik. Yeni bir kart meydana getirdik, adını da 'yemekmatik' olarak belirlerdik. Pilot il olarak da İzmir'i seçtik. Halkımızın kullanımına açtık. Binlerce kart basıldı. İzmir'deki tüm esnaf lokantalarına dağıtılacak ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtılacak. Bu kartı kullanan iş yerleri aylık sadece 125 lira ödeme yapacak. Bunun dışında bir ödeme olmayacağı gibi komisyonsuz çalışacak. Esnafın yerli ve milli kartı olduğu için çok mutluyuz. Bakınız piyasadaki bütün yemek kartları Fransız menşeilidir. Bu kartlardan sağlanan komisyonlar yurt dışına gitmektedir. Bu kartı kullanarak tüm esnafımızın sorununa çare olmak istiyoruz."

"TÜRKİYE'DE YEMEK KARTI KULLANIM ORANI YÜZDE 30"

Yenice, Türkiye'de yemek kartı kullanım oranının yüzde 30 olduğunu belirterek, "Bu kart, kullanan kişilere de çok ciddi avantajlar getirecek. Tüketicilerin ve devletimizin yerli ve milli karta sahip çıkmasını bekliyoruz. Lokantacı esnafımızın 25 yıllık bir kangrenine çözüm olacak kartımıza herkes sahip çıkmalı." şeklinde konuştu.

"Yemekmatik"i önümüzdeki günlerde tüm Türkiye'de tanıtacaklarını dile getiren Yenice, "Bir firma size yüzde 10'luk bir indirim sağladığında siz kartınıza 100 lira yükleyeceksiniz ama 110 liralık yemek yiyeceksiniz. Onun dışında kampanyalar da yapılacak. Belli saatler arasında iskontolu satışlar yapılaması da gündemimizde" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Komisyonsuz  Kart  Yemekmatik  Kullanıma  Sunuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER