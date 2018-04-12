KOMŞU KAVGASI KANLI BİTTİ: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Antalya Serik'e bağlı Kozağacı Mahallesi Elmalı mevkiinde oturan ve aralarında daha önceden husumet olduğu öne sürülen iki komşu olan Salih A. ile Hasan Borucu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada iddiaya göre Salih A. yanındaki ruhsatsız tabancayla Hasan Borucu ile yanındaki kardeşi Hakan Borucu, İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş'e ateş etti. Salih A. olay yerinden kaçarken, durumu ağır olan Hasan Borucu ile İsmet Korkmaz çevredekilerin yardımıyla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Borucu (26) ile İsmet Korkmaz(49) hastanede yaşamını yitirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından hastanenin morguna konuldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise kalçasından vurulan Ahmet Memiş'i ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne, sağ bacağından vurulan Hakan Borucu'yu da ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Ahmet Memiş ilk müdahalesinin ardından Antalya'ya sevk edildi.
GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Haberi alıp hastaneye gelen Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz'ın yakınları gözyaşı döktü. Polis ise herhangi bir olayın çıkmaması için hastanede ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Şüpheli S.A. ise polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan S.A.'nın polis merkezine götürüldüğü ve işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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