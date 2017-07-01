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KOMŞUDA DÜNYA SICAKLIK REKORU: 54 DERECE


KOMŞUDA DÜNYA SICAKLIK REKORU: 54 DERECE
Tarih : 01 Temmuz 2017, 12:21
Puan Ver : Komşuda Dünya Sıcaklık Rekoru: 54 Derece(7/10)4


İran'ın güneybatısında yer alan Ahvaz kenti öldürücü sıcaklıklarla kavruluyor. Kentte Perşembe günü ölçülen 54 derecelik sıcaklık, modern zamanlarda dünyada ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.



Hava sıcaklıklarının modern bir biçimde ölçülmeye başlandığı günden itibaren ölçülen en yüksek sıcaklık olan 54 derece, daha önce 21 Temmuz 2016'da Kuveyt'in Mitribah kentinde ve 30 Haziran 2013'te Kaliforniya'da bulunan Ölüm Vadisi'nde ölçülmüştü.



1.1 milyon kişinin yaşadığı Ahvaz'da nem oranlarının da yüksek olması nedeniyle havanın çok daha boğucu bir hal aldığı, insanlara gölgede kalma ve zorunda kalmadıkça evden çıkmamaları uyarılarında bulunulduğu belirtiliyor.



 



kaynak:habertürk








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