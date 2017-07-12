KOMŞULARIN PARK YERİ KAVGASINDA, 7 AYLIK HAMİLE KADIN DAYAK YEDİ
Araba park etme tartışmasında hamile kadını tartaklayan Koray C., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren hamile kadın, bu kararı kabul etmediğini belirtti.
Izmir'in Buca İlçesinde araba park etme yüzünden iki komşu kadın arasında yaşanan gerginlik sırasında, araç sahibi Koray C.'nin, eşiyle tartışan 7 aylık hamile Ergül Yardımcı ile Oya Dinç ve kızı Dilara Dinç'i tartakladığı ileri sürüldü. Karakolda ifadesi alınan Koray C., serbest bırakıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olaya tepki gösteren Ergül Yardımcı ve eşi Barış Yardımcı, darp raporu alıp savcılığa ikinci kez suç duyurusunda bulundu. Bu arada Koray C.'nin kayınbabası Yaşar Demir ise, olayda iki tarafın sadece tartıştığını, kimseye saldırının söz konusu olmadığını ileri sürdü.
EV ÖNÜNE PARK EDİLEN ARAÇ KAVGAYA SEBEP OLDU
Şirinyer Menderes Caddesi yakınlarında yaşanan olayda, Koray C. aracını, komşularının evinin girişine park etti. Aracın çekilmesi için sahibinin arandığı sırada, ilk olarak Tuğba C. ardından Koray C., kendilerine tepki gösteren ev sahibi 60 yaşındaki Oya Dinç'le tartıştı. Bu sırada, Koray C. tartıştığı Oya Dinç'e, kendisine müdahale eden 21 yaşındaki kızı Dilara Dinç'e ve 7 aylık hamile olan Ergül Yardımcı'ya saldırdı, ve yere düşürdü.
HAMİLE KADIN FENALAŞARAK HASTANEYE KALDIRILDI
Koray C.'nin yanında bulunan iki erkek arkadaşının da olaya karıştığı ileri sürülürken, çevreden yetişen vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleşti. Bu sırada fenalaşan 7 aylık hamile Ergül Yardımcı, hastaneye kaldırıldı. Yardımcı'nın kontrollerden sonra karnındaki bebeğinin iyi olduğu öğrenildi.
İFADELERİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI
Tartışmada dayak yediklerini söyleyen üç kadının şikayeti üzerine karakola götürülen Koray C. ile iki arkadaşı, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
"HAMİLE OLDUĞUMU BİLE BİLE SALDIRDI"
Güvenlik kamerasının da kaydettiği olaydan sonra kendilerine saldıran kişilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Ergül Yardımcı eşi Barış Yardımcı ile Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alıp savcılığa yeniden suç duyurusunda bulundu. Yaşadıklarını anlatan Ergül Yardımcı, "Sadece olayı yatıştırmaya çalıştım hepimize sokak ortasında saldırdı. Hamile olduğumu bile bile yaptı. Buna rağmen elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Bunu kabul etmiyorum, cezalandırılmasını istiyorum" dedi.
SALDIRI SÖZ KONUSU DEĞİL
Bu arada Koray C.'nin kayınbabası Yaşar Demir ise, olayda iki tarafın sadece tartıştığını, kimseye saldırının söz konusu olmadığını ileri sürdü.
Kaynak: haberinburada
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