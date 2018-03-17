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Komşunun bayramı turizmcinin yüzünü güldürdü! Akın akın geldiler

KOMŞUNUN BAYRAMI TURİZMCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ! AKIN AKIN GELDİLER

Marmaris'e 2018 sezonunun ilk turist kafilesi İran'dan geldi. Nevruz Bayramını fırsat bilen yaklaşık 8 bin turist tatillerini Marmaris'te geçirecek.

Tarih : 17 Mart 2018, 13:20
Puan Ver : Komşunun Bayramı Turizmcinin Yüzünü Güldürdü! Akın Akın Geldiler(5/10)1

Marmaris'e 2018 sezonun ilk turist kafilesi İran'dan geldi. Nevruz Bayramını fırsat bilen yaklaşık 8 bin turist tatillerini Marmaris'te geçirecek. Turistleri karşılayan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış beklendiğini belirtti.

İRANLILAR, NEVRUZ BAYRAMI TATİLİ İÇİN GELDİLER

Nevruz Bayramı tatilini fırsat bilen İranlılar soluğu Türkiye'nin güneyindeki tatil merkezlerinde aldı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Dalaman Bölgesi'ne 2018 sezonun ilk turist kafilesi geldi.

Sabah 07.00 sıralarında tur otobüsleriyle ilçeye gelen turistler rezervasyon yaptırdıkları otellere yerleştirildi. İlk turist kafilesini Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Marmaris Yürütme Kurulu Başkanı Ali Kırlı karşıladı.

"BAYRAM TATİLİNDE 8 BİN TURİST AĞIRLAYACAĞIZ"

Kırlı, sezonun ilk turist kafilesini ağırlamaktan mutlu olduklarını belirterek "Nevruz Bayramı nedeniyle İran'dan gelen ilk kafileyi kabul etmiş bulunuyoruz. Nevruz Bayramı süresince, 8 bin İranlı turisti ağırlayacağız. İran'da yıl boyunca bölgemize gelecek 40 bin turist var. Umarım bu rakamları geçen turist sayılarını da ağırlarız" dedi.

"YÜZDE 31 ARTIŞ BEKLİYORUZ"

2018 sezonuna ilişkin umutlu konuşan Kırlı, "2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 31 artış beklemekteyiz. Bu yıl 2015 yılı sayılarını yakalama düşüncesindeyiz, şuan veriler de onu işaret ediyor. Bölgemizde yaklaşık 1 buçuk milyon turisti ağırlayacağız, bunun büyük bir kısmını da Marmaris'te ağırlayacağız."

BU YIL GELİRDE DE ARTIŞ BEKLENİYOR

Bu yıl turist sayısının yanı sıra gelirde de artış beklediklerini kaydeden Kırlı, "2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22'lik bir artış vardı. Ancak, katma değer anlamında pek bir gelir elde edilemedi. Ancak 2018 verileri, erken rezervasyon indirimlerinin sonlandırılması, bu sezonda 2014 ve 2015 rakamlarını yakalayacağımızı görüyoruz. Sektörümüz, özellikle de konaklama sektörümüz, bekledikleri hedefleri yakalayacaklardır" dedi.

Nevruz Bayramını Türkiye'de geçirmeyi tercih eden İranlı turistler ise Marmaris'te bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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