Tek Hareketiyle Darbenin Kaderini Değiştiren Kahramana Ziyaretçi Akını
Dudullu'da Alüminyum Atölyesinde Patlama!
Abdullah Gül'den 15 Temmuz Mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'a Geldi, Havada Jetlerle Selamlaştı
Binler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Akıyor
Galatasaray'dan Ayrılan Sneijder'i Tek Kişi Uğurladı
Parasına El Koyup Huzurevine Terk Eden Kızına İnat 89 Yaşında Evlendi
İstanbul Ve Ankara'da Uçuş Yasağı
Haftalığı 2 Milyon Tl Olan Yatla Bodrum'a Demirleyen Esrarengiz İş Adamı Beach Kapattı
Fenerbahçe Doğuş'tan Ayrılan Ekpe Udoh: Ne Olur Beni Anlayın
Sanat Galerisinde Selfie Pahalıya Mal Oldu! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu
Eski F.Bahçeli Bekir İrtegün, Bylock Kullandığı İddiasının Ardından Takımdan Gönderildi
Böyle İntikam Görülmedi! Çıplak Kadın Fotoğraflarına Bakan Koca Neye Uğradığını Şaşırdı
Kemal Kılıçdaroğlu: Milli İstihbarat Teşkilatı, Adil Öksüz'ü Neden İzlemedi
Motosikleti Çalındı, 23 Yıl Sonra Polise İhbar Etti
"Halka Ateş Aç" Emrine Uymayıp İntihar Eden Astsubayın Ailesi Şehitlik İstiyor
Gece Oturumundan Protokol Konuşmaları Çıkarıldı, Chp Karar Değiştirdi
Bahçeli "Öleceksek Adam Gibi Ölelim" Dedi, Meclis Alkıştan Yıkıldı
İşte 15 Temmuz Darbe Girişiminin Seyrini Değiştiren Kahramanlar

Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem de İşinin Patronu Oldu

KOMŞUSUNDAN DUYUP MİKROKREDİ KULLANDI, HEM EŞİNİN HEM DE İŞİNİN PATRONU OLDU

Elbistan'da yaşayan ev hanımı Nurgül Cerit, mikrokredi uygulamasından aldığı 700 liralık destek sayesinde, manav dükkanı açarak hem eşinin hem de işinin patronu oldu.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 17:00
Puan Ver : Komşusundan Duyup Mikrokredi Kullandı, Hem Eşinin Hem De İşinin Patronu Oldu(6/10)2

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Nurgül Cerit (43) eşi işsiz kalınca, komşusundan duyup kullandığı 700 liralık mikrokredi sayesinde evlerinin altına manav açtı.

HEM İŞİNİN HEM DE EŞİNİN PATRONU OLDU

Eşiyle birlikte burada çalışmaya başlayarak hem işinin hem de eşinin patronu olan Cerit, bununla da sınırlı kalmayarak para biriktirip aldığı et makinesiyle de salça yapmaya başladı.

MİKROKREDİYİ KOMŞUSUNDAN DUYMUŞ

Cerit, AA muhabirine, eşinin işi olmadığı için geçimlerini zor şartlarda sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Komşusundan duyduğu mikrokredi sayesinde kendi işini kurmaya karar verdiğini aktaran Cerit, "Hem eşime hem de 15 komşuma iş imkanı sağlıyorum. İlk aldığım 700 lira mikrokredi ile evimin altındaki dükkanı manav yaptım. Daha sonraki yıllarda biriktirdiği parayla satın aldığım salça ve et çekme makinesiyle hem eşime hem de sermayesi olmayan kadınlara parasal destek sağlamının mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

BİR SÜRE SONRA MANAVI EŞİNE DEVREDECEK

Nurgül Cerit, komşuları ile birlikte yaptıkları ev turşusu, salça ve konserveleri manavda gurbetçilere sattıklarını söyledi. Bir süre sonra manavı torunu olduğu için eşine devretmeyi düşündüğünü dile getiren Cerit, ev hanımlarını girişimci olmaya davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Komşusundan  Duyup  Mikrokredi  Kullandı  Hem  Eşinin  Hem  De  İşinin  Patronu  Oldu  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER