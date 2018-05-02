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Komşuyla yeni kriz kapıda! Kepçe operatörü sınırı yıkıp geçti

KOMŞUYLA YENİ KRİZ KAPIDA! KEPÇE OPERATÖRÜ SINIRI YIKIP GEÇTİ

Edirne Belediyesi'nde çalışan kepçe operatörü Musa Alerik, yanlışlıkla Yunan sınırını geçti. Kepçe operatörü Yunanistan'da gözaltına alındı.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : Komşuyla Yeni Kriz Kapıda! Kepçe Operatörü Sınırı Yıkıp Geçti(7/10)3

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan kepçe operatörü Musa Alerik, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan iş makinesiyle yanlışlıkla geçtiği Yunanistan'da gözaltına alındı. Yunan askerleri Alerik'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik'in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

İŞÇİNİN SERBEST KALMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILACAK

Pazarkule Sınır Kapısı'nda su kuyusu çalışması için Edirne Belediyesinden iş makinası yardımı istendi. Belediye işçisi gümrüklü sahada kepçeyle çalıştığı sırada yanlışlıkla Yunanistan tarafına geçti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine işçinin yanlışlıkla iş makinesiyle manevra yaptığı sırada Yunanistan toprağına geçtiği gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Gürkan, Oristiada'da karakola götürülen işçinin serbest bırakılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

MANEVRA YAPARKEN GÖZALTINA ALINDI!

DHA'nın haberine göre olay saat 17.30 sıralarında yaşandı. İşini tamamlayan kepçe operatörü, tampon bölgeden dönüş yapacağı sırada Yunan askerleri tarafından gözaltına alındı. Kepçe operatörünün, bir süre Kastanies Sınır Kapısı karakolunda tutulduktan sonra Orestiada kentine götürüldüğü öğrenildi.

Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan 2 Yunan asker geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden Türkiye'ye girmiş ve gözaltına alınmışlardı. Mahkemeye sevk edilen Yunan askerleri tutuklanıp cezaevine konulmuştu.

YUNANLILAR KEPÇEYE DE EL KOYDU

Yunan askerleri tarafından tampon bölgede gözaltına alınan kepçe oparatörünün Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Musa Alerik (38) olduğu belirlendi. Bu arada Yunan askerleri Alerik'in kullandığı kepçeye de el koyarak kendi sınır kapılarına götürdü. Yunanlılar, Musa Alerik'in 8 metre sınırı geçtiğini iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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