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kömür madeninde göçük : 9 ölü

KÖMÜR MADENİNDE GÖÇÜK : 9 ÖLÜ

Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tarih : 18 Ocak 2017, 12:32
Puan Ver : Kömür Madeninde Göçük : 9 Ölü(10/10)10


Çin'in kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 9 kişi yaşamını yitirdi.



Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyinde Şanşi eyaletinin Şuocou kentinde meydana gelen göçükte 10 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmalarında bir kişi göçükten sağ çıkarılırken, 9 işçi hayatını kaybetti.



Kurtarılan işçinin tedavi altına alındığı bildirildi.



Çin'de ocak ayında Heylongciang, Hınan ve Hubey eyaletlerindeki kömür madenlerinde meydana gelen kazalarda en az 40 kişi hayatını kaybetti



 



kaynak:yeniakit








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