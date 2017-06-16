Ahmet Hakan'dan Sert Can Dündar Çıkışı!
Yaşlı Çift Bıçaklanarak Öldürüldü
Ölümlerin Yüzde 25'i Yüksek Tansiyondan
Elektrikli Taksiler Taksim Meydanı'nda Görücüye Çıktı!
Musul'u Deaş'tan Kurtarma Operayonunda Son Durum
Jetler Alçak Uçtu... Şehirde Panik
Başbakan 57 Milyon Liralık Projelerin Açılışını Yapacak!
Göztepe'den Lucescu Bombası!
Kargoyla Gelen Gelinlik Kolisi 9 Kişiyi Hastanelik Etti
Başbakanlık Başmüşaviri Birol Erdem'e Tutuklama Talebi
Peugeot-Citroen Fas'ta Otomobil Üretecek!
Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Para Oldu?
Fenerbahçe Transfere Doymuyor
Çocuğunuzda Bu Belirtiler Varsa Dikkat!
Son Dakika: Londra'da Alarm
Savcı Annesini Öldüren Aslı Sönmezler'e 24 Yıl İstedi
Baraj Kıyısında Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi
Instagram'a Türk Rakip Geliyor
Chp'nin 'adalet Yürüyüşü'ne İlişkin Açıklama
Coşkun Sabah Ve Eski Eşi Ceyda Hanım İftarda Buluştu

konfederasyon kupası heyecanı başlıyor

KONFEDERASYON KUPASI HEYECANI BAŞLIYOR

8. FIFA Konfederasyonlar Kupası yarın Rusya'da başlıyor.

Tarih : 16 Haziran 2017, 11:33
Puan Ver : Konfederasyon Kupası Heyecanı Başlıyor(7/10)6






8. FIFA Konfederasyonlar Kupası heyecanı yarın başlıyor. Rusya'da düzenlenecek turnuva yarın saat 18.00'de oynanacak Rusya-Yeni Zelanda maçıyla başlayacak.



Rusya'nın başkenti Moskova'nın yanı sıra Saint Petersburg, Kazan ve Soçi'de düzenlenecek 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupasında gruplar şu şekilde:



A Grubu: Rusya, Yeni Zelanda, Portekiz, Meksika



B Grubu: Şili, Avustralya, Almanya, Kamerun



TANIDIK İSİMLER BOY GÖSTERECEK



Konfederasyonlar Kupasında Spor Toto Süper Lig'den tanıdık üç isim boy gösterecek. Portekiz'in kadrosunda Beşiktaşlı yıldız Ricardo Quaresma yer alacakken, Bursasporlu Aziz Behich ise Avustralya forması ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar ise Kamerun'un kadrosunda yer alacak.



Liverpool forması giyen Emre Can ile Hoffenheim'da görev alan Kerem Demirbay son Dünya Şampiyonu Almanya'nın kadrosunda bulunuyor. Özellikle Türkiye Milli Takımında forma giyeceği açıklanan fakat son anda Alman Milli Takımını seçen Kerem Demirbay'ın performansı merak konusu.



Şampiyonada gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler, çapraz eşleşmeyle yarı finalde karşılaşacak. Final mücadelesi ise 2 Temmuz'da Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Konfederasyon  Kupası  Heyecanı  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER