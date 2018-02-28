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KONKORDATO KANUNU MECLİS'TEN GEÇTİ, İFLAS ERTELEME DEVRİ RESMEN BİTTİ


Konkordato kanunu Meclis'ten geçti, iflas erteleme devri resmen bitti
Tarih : 28 Şubat 2018, 20:50
Puan Ver : Konkordato Kanunu Meclis'ten Geçti, İflas Erteleme Devri Resmen Bitti(7/10)3

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildi.

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR NEDENİYLE KALDIRILDI

TBMM'de kabul edilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'na göre icrada ve iflasta ticari ile ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevriliyor. Borca batık durumdaki sermaye şirketi ya da kooperatifin mali darboğazı aşması ve ekonomi içindeki üretken konumunu devam ettirmesi amacına yönelik kabul edilen iflasın ertelenmesi kurumu, uygulamada ortaya çıkan sorunlar ve kötüye kullanım nedeniyle kaldırılıyor.

İFLAS DAİRESİ DERHAL SATACAK

Sermaye şirketleri ve kooperatifler, iflas erteleme yerine konkordato talebinde bulunabilecek. Bir kısım kamu alacaklıları ile rehinle temin edilmiş alacakların rüçhanı yer değiştiriliyor. Bir kısım kamu alacakları, rehinle temin edilmiş alacaklar karşılandıktan sonra diğer alacaklara nazaran öncelikli ödenecek. Müflisin iflas masası hakkında faydalı olmayacağı anlaşıldığı için kapatılıp mühürlenen yerleri, üzerinde rehin bulunmasa bile ilk alacaklılar toplanması tarafından da uygun bulunması halinde iflas dairesince derhal satılacak.

İFLASTAN KURTULMAK İÇİN KONKORDATO TALEP EDİLEBİLECEK

İflas kararının tebliğinden sonra tasfiyenin adi veya basit şekilde yapılacağına karar verme süresi üç aydan iki aya indiriliyor. Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan herhangi bir borçlu, vade verilmek ya da tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek yahut muhtemelen bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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