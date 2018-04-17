KONTROL HASTASI GENÇ KIZIN SEVGİLİSİNE YAPTIKLARI DUDAK UÇUKLATTI
İngiltere'de kontrol bağımlısı genç kadın, erkek arkadaşını vücudunun birçok yerinden yaralamaktan 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 22 yaşındaki kadının sevgilisine yaptığı işkenceler ağızları açık bıraktı.
İngiltere'de, Facebook hesabını ele geçirdiği erkek arkadaşını sosyal hayatından, arkadaşlarından bile izole eden genç kadının işkencelerinin bununla da sınırlı olmadığı anlaşıldı.
KIYAFETLERİNE BİLE KARIŞTI
22 yaşındaki Jordan Worth isimli kadın; sokağa nasıl bir kıyafetle dahi çıkacağına karar verdiği erkek arkadaşını bıçakladı ve kaynar su ile haşladı.
HASTANEYE GİTMESİNİ BİLE ENGELLEMİŞ
2012 yılında 16 yaşındayken ilişkiye başlayan çift; genç kadının artan şiddet yanlısı hareketleri ile mahkemelik oldu. Yaşananlar mahkemede bir bir anlatıldı. Genç kızın sadist davranışları arasında erkek arkadaşının üzerine kesici aletler fırlatmak, bıçakla yaralamak ve hatta hastaneye gitmesini dahi engellemek yer alıyor.
GENÇ ADAM ÇIĞLIKLAR İÇİNDE YARDIM İSTEMİŞ
Çiftin komşuları ise tanık olarak duruşmaya katıldı. Genç kadının şiddet eylemlerine tanık olduklarını belirten komşular, genç adamın "Üzerimden çekil, bana bunları daha fazla yapma" diyen çığlılarını duyduklarını belirttiler.
Genç kadın duruşmanın ardından tutuklandı ve 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: haberinburada
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