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Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü Park Halindeki Araçları Biçti! Korku Dolu Anlar Kamerada

KONTROLDEN ÇIKAN HALK OTOBÜSÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI BİÇTİ! KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

İstanbul Sarıyer'de sahil yolunda seyreden ve içinde yolcuların olduğu özel halk otobüsü kontrolden çıkarak park halindeki 4 otomobile çarptı. Faciadan dönülen anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tarih : 25 Nisan 2018, 10:50
Puan Ver : Kontrolden Çıkan Halk Otobüsü Park Halindeki Araçları Biçti! Korku Dolu Anlar Kamerada(10/10)6

İstanbul Sarıyer Büyükdere sahil yolunda meydana gelen olayda Kabataş-Sarıyer seferini yapan 25E hat numaralı Cem Ü. yönetimindeki, özel halk otobüsü, durağa geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki 4 otomobile çarptı.

OTOBÜSTEKİ 1 VATANDAŞ YARALANDI

Otobüsün biçtiği ilk otomobil nöbetçi kulübesine çarparken, diğer otomobiller de zincirleme bir şekilde sahildeki yürüme yoluna çıktı. Kazada otobüsteki bir vatandaş hafif yaralanırken, araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.

SAHİLDE YÜRÜYENLER KIL PAYI KURTULDU

Sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşların ölümden kıl payı kurtulduğu o kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, araçlar normal bir şekilde seyrettiği esnada gelen halk otobüsü durağa yanaşıyor. O sırada kontrolden çıktığı görülen araç park halindeki araçlara çarpıyor. Otobüsün ilk çarptığı araç nöbetçi kulübesine çarparken, diğer araçlar da birbirine giriyor. Kaza esnasında sahildeki bankta oturan ve yürüyen vatandaşlar ölünden kıl payı kurtuluyor. Otobüsün çarptığını gören vatandaşlar panik halde koşarak kaçıyor.

SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINDI

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen araç sahipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kazada zarar gören araçlar ise sahiplerine ulaşılmasının ardından çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA ARAÇLAR PERT OLMUŞTU"

Kaza esnasında nöbetçi kulübesinde bulunan Murat Kamacı, "Özel halk otobüsü gelirken park halindeki araçlara sürttü. Öndeki araç kulübeye çarptı. Zincirleme kaza oldu, 4 araç hasar gördü. Polis ekipleri şoföre sorduğunda 'bilmiyorum' yanıtını verdi. Büyük ihtimalle otobüs kontrolden çıktı, 1 kişi de başından hafif şekilde yaralıydı. Ben de o esnada arkadaşımla içeride oturuyordum. Otobüsün çarptığı araç kulübeye çarpınca 'küt' diye ses geldi. Dışarı çıktığımızda araçlar pert olmuştu" dedi.

"ŞANS MI DENİLİR BİLMİYORUM AMA FACİADAN DÖNÜLDÜ"

Kamacı, "Şans mı diyelim bilmiyorum ama Allah kurtardı, faciadan dönüldü. Daha büyük bir olay da olabilirdi, otobüs de büyük hasar gördü. Araç sahipleri gelince bayağı bir şaşırdılar ve panik yaptılar. Diğer araç sahiplerini de polis buldu. Sahilde yürüyen insanlar vardı, onlar şans eseri kurtuldular bir şey olmadı. Yola yakın olsalardı her şey olabilirdi" dedi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekip, olayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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