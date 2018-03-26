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Kontrolden çıkan uzay üssü Pazar günü Türkiye'ye düşebilir

KONTROLDEN ÇIKAN UZAY ÜSSÜ PAZAR GÜNÜ TÜRKİYE'YE DÜŞEBİLİR

2011'de fırlatılan ve kontrolden çıkmış biçimde Dünya'nın yörüngesinde dönen Çin'e ait uzay istasyonunun 1 Nisan'da Dünya'ya düşmesi beklenirken Türkiye'de riskli ülkeler arasında gösteriliyor.

Tarih : 26 Mart 2018, 19:10
Puan Ver : Kontrolden Çıkan Uzay Üssü Pazar Günü Türkiye'ye Düşebilir(9/10)5

Çin'in 2011'de fırlattığı ve kontrolden çıkmış biçimde Dünya'nın yörüngesinde dönen uzay istasyonu Tiangong-1, 1 Nisan Pazar günü Dünya'ya düşebilir.

2016'DA KONTROLDEN ÇIKTI

9,4 ton ağırlığındaki istasyonda 2013'ten bu yana herhangi bir astronot görev yapmıyordu. 2016'da Çin hükümeti, Birleşmiş Milletler'e uzay istasyonunun kontrolden çıktığını bildirmişti.

YERYÜZÜNE BÜYÜK PARÇALAR DÜŞEBİLİR

"Cennet Sarayı-1" anlamına gelen Tiangong-1'in büyük kısmının atmosfere girdikten sonra yanarak yok olması bekleniyor. Ancak yine de uzay istasyonundan büyük parçaların yeryüzüne düşebileceği uyarısı yapılıyor.

RİSKLİ BÖLGELER HESAPLANDI

Uzay araştırmaları yürüten sivil toplum kuruluşu Aerospace Corp, Tiangong-1'e ait parçaların düşebileceği bölgeleri hesapladı.

Kuruluşa göre Kuzey ve Güney Yarımküre'de riskli iki hat bulunuyor. Kuzey Yarımküre'deki riskli hat, Türkiye üzerinden de geçiyor.

YARALANMA İHTİMALİ AYNI KİŞİYE 2 KERE YILDIRIM DÜŞMESİ KADAR

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uzay enkazı dairesi başkanı Holger Krag, "Bu kadar büyük enkazlar atmosfere girdiğinde genellikle yüzde 20 ila 40'ı yeryüzüne düşüyor. Ancak bu enkaz parçalarının birilerini yaralaması son derece düşük bir olasılık" diyor.

Krag'a göre, bir kişinin Tiangong-1'in enkazının yeryüzüne düşmesi nedeniyle yaralanma ihtimali, aynı yıl içerisinde iki kez bir kişinin üzerine yıldırım düşmesi ihtimali kadar.

ESA, enkazın büyük olasılıkla okyanusa düşeceğini söylüyor.

YÖRÜNGE DIŞINA İTİLECEKTİ

Tiangong-1, iki modülden oluşan bir uzay istasyonu. Modüllerden birisi güç kaynağı. Güneş panelleri ile motorları barındırıyor. İkinci modül ise astronotların çalışmalarını yaptıkları alan olarak tasarlanmış.

Uzay istasyonu görev süresini 2013'te tamamlamıştı. Çinli bilim insanları, istasyonun uzay sevk sistemlerini kullanarak Tiangong-1'i kontrollü biçimde Dünya yörüngesinin dışına itmeyi planlıyordu. Ancak Mart 2016'da uzay istasyonundan Dünya'daki komuta merkezine veri iletimi durdu. Ardından da Çin istasyonun kontrolden çıktığı açıklamasını yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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