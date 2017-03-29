Cinsellikteki Tehlike! Ağız Kanserine Neden Olabilir...
Ersun Yanal'ın İstediği Beşiktaşlı...
Fatih Terim'in Gözdesi Serdar Gürler O Takımla Anlaştı
Tudor, De Jong'u Da Sildi!
Borsa Güne Düşüşle Başladı
İnşaatta Ciro Arttı, Üretim Azaldı
Suriyeli Pilot Tutuklandı
Eski Emniyetçilere Bylock Operasyonu
Ak Parti Grup Başkanvekili Bostancı: Chp İşi Iyice...
İstanbul Merkezli 4 İlde Deaş Operasyonu: 159 Gözaltı
Samsung Mühendisleri Başaramadı Ve Note 8'e Bıraktı!
Youtube Video Açıklamalarını Çevirecek
Htc Vive Fiyatında Bir Günlük İndirim
Günümüzün Otomobil Devleri Gelecekte Yok Olabilir
Facebook'a Roket İkonu Geliyor
Android İnternet Kullanımında İlk Defa Windows'u Geçti
Amazon, Twitch Üzerinde Dizi Film Yayınlayacak
Füzelerin Fırlatıldığı Gemiler Kıbrıs Açıklarında!
Olcay Şahan: Beşiktaş'a Gol Atarsam...
Kırklareli'ndeki Suç Örgütü Operasyonu

konut devrimi bugün başladı

KONUT DEVRİMİ BUGÜN BAŞLADI

Türk gayrimenkul sektörüne yeni bir enstrüman olarak kazandırılan gayrimenkul sertifikası ihracında talep toplama süreci bugün başladı.

Tarih : 29 Mart 2017, 09:18
Puan Ver : Konut Devrimi Bugün Başladı(6/10)7


Türk gayrimenkul sektörüne yeni bir enstrüman olarak kazandırılan gayrimenkul sertifikası ihracında talep toplama süreci bugün başladı. 31 Mart'a kadar devam edecek talep toplama sürecine vatandaşın yoğun ilgisi oldu.



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikalarının nisan ayının ilk haftasında Borsa'da işlem görmeye başlayacağını belirterek, yatırımcı kitlesinin izahnameyi kolaylıkla anlayabileceğini vurguladı. Karadağ, şunları kaydetti: "Banka kredisi kullanmadan, parası olan arzdan 50-100 liralık alır.



Devamında borsada işlem göreceği için parası oldukça, proje sonuna kadar pay alarak asgari gerekli olan sertifika adedine ulaşırsa hemen müracaatla daireyi bloke ettirebilecek. Biz de diğer işlemleri kurulumuzun denetimi nezdinde gerçekleştirmiş olacağız. Menkul kıymet satın alıyorsunuz ve bu proje dönemi sonunda gerçek konuta dönüşüyor."



 



kaynak:sabah








Etiketler: Konut  Devrimi  Bugün  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER