









Türkiye Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,47 oranında artarak 222,43 seviyesinde gerçekleşti.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, bir önceki yılın aynı ayına göre ise artış yüzde 12,85 oranında gerçekleşti. KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,31 oranında arttı.







Metrekare başına konut değeri olarak hesaplanan birim fiyatlar 2015 yılı Ekim ayında 1730,46 TL/m2 iken 2016 yılı Ekim ayında 1914,20 TL/m2 olarak gerçekleşti.







Yeni Konutlar Fiyat Endeksi (YKFE)







Türkiye genelinde, 48 ilde son iki yılda yapımı gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz edilerek hesaplanan YKFE (2010=100) 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12 oranında artarak 212,73 düzeyinde gerçekleşti. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,43 oranında, reel olarak ise yüzde 3,98 oranında arttı.







Açıklamada şöyle denildi:



"Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul'da yüzde 0,36 oranında azalış görülürken, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,24 ve 1,72 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 13,52, 8,61 ve 17,59 oranlarında artış göstermiştir.







Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,66, 2,34 ve 3,38 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 14,46, 11,75 ve 17,37 oranlarında artış göstermiştir.







2016 yılı Ekim ayına ilişkin 26 düzey 2 bazındaki konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, KFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 23,71 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale), yüzde 22,46 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ve yüzde 17,59 ile TR31 (İzmir) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -1,90 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,12 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep), yüzde 2,75 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) ve yüzde 3,57 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan ve Bayburt) olduğu görülmüştür.







Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE)







Türkiye'deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100),3,4 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,54 oranında artarak 192,95 seviyesinde gerçekleşmiştir (Grafik II.1). Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,85 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 4,38 oranında artmıştır (Grafik II.2). Kalite artışından kaynaklanan yıllık fiyat artışı yüzde 0,89 olmuştur.







Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2016 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 0,36, 1,05 ve 1,04 oranlarında artış görülmüştür. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 13,37, 9,81 ve 16,90 oranlarında artış göstermiştir. Kalite kaynaklı yıllık fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 0,14, yüzde -1,09 ve yüzde 0,59 olmuştur.







2016 yılı Ekim ayına ilişkin 26 düzey5 bazındaki hedonik konut fiyat endekslerinin yıllık yüzde değişimleri incelendiğinde, HKFE'deki en yüksek yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin yüzde 20,39 ile TR21 (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ), yüzde 19,74 ile TR22 (Balıkesir ve Çanakkale) ve yüzde 17,16 ile TR42 (Bolu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce) olduğu, en düşük yıllık değişimin gerçekleştiği düzeylerin ise yüzde -0,57 ile TRB2 (Van, Bitlis, Hakkâri ve Muş), yüzde 0,77 ile TRC1 (Kilis, Adıyaman ve Gaziantep) ve yüzde 1,57 ile TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) olduğu görülmüştür."











kaynak:dünya