

Dolardaki hareketlenme konut fiyatlarını da vurdu. Vatndaşlar 2017'de ev fiyatlarının artıp artmayacağını merak ederken, uzmanlar ise ev alacakları kesin bir dille uyardı: Emlak fiyatları artacak.







Dolardaki ani değişimler emlak sektöründeki maliyetleri de etkiliyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu dönemde konut alanların kazançlı çıkacağı tahmininde bulunarak, dolardan yüzde 20 kazanan vatandaşın gayrimenkule yatırım yapabileceğini söyledi.



EMLAK FİYATLARI 2017'DE ARTACAK MI?







Başkan Çelik, "Dolardan yüzde 20 kazancın yanı sıra bir de kur kaynaklı maliyet artışı var. 2017'de evler bugünki fiyattan pahalı olacak. Hem yapılacak zam hem de konutun değer artışı söz konusu olacak. Bu da yüzde 15'lik bir fiyat farkı demek. Yani şimdi ev alan vatandaş yüzde 35 kazanacak" diye konuştu. Orta gelir grubunda ciddi bir konut talebi olduğunu dile getiren Çelik, gayrimenkul sektöründe tablonun kötü olmadığını belirtti. Çelik, "Mesela 2013'te 310 bin, 2014'de 489 bin olan konut stoku 2015'de 290 bine, bu yılın ilk 9 ayında ise 195 bine düşmüş" dedi.











KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ, ARTACAK MI?







Sektörde bazı firmaların kredi borcunu ödemekte zorluk çektiğini belirten Çelik, "Nakit akışını, banka borcunu yönetmek adına bir takım firmalar fiyatları düşürebilir ya da vadeleri uzatabilir. İşadamı itibarını kaybetmemek için zararı göze alır. Çünkü işadamı için sermaye para değil itibardır. Önümüzdeki yıl böyle örnekler de görebiliriz. Şirketlerin sunduğu vadeler 12 yıla çıkabilir" dedi.







kaynak:insanhaber