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konut fiyatları tuzla'da metro ve havaray'la artışa geçti

KONUT FİYATLARI TUZLA'DA METRO VE HAVARAY'LA ARTIŞA GEÇTİ

İstanubl'un sanayisi ile tanınan Tuzla bölgesinde hayata geçirilecek dev projelerin emlak fiyatlarına etkisi devam ediyor. Tuzla'da yapımına başlanacak Havaray ve metro projeleri konut fiyatlarını arttırdı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:28
Puan Ver : Konut Fiyatları Tuzla'da Metro Ve Havaray'la Artışa Geçti(8/10)10


Türkiye'nin en büyük marinasından birine ev sahipliği yapan İstanbul'un önemli ilçelerinden Tuzla'da, inşaatına çok yakın bir sürede başlanması beklenen metro ve Havaray projeleri, emlak ve konut fiyatlarınını da tetikledi.



Tuzla'da emlak fiyatlarını etkileyen metro hattı iin düğmeye basıldı. sahibinden com Emlak Endeksi 2017 Mart ayı verileri kapsamında Tuzla ilçesi öne çıokan ilçelerden biri oldu. Hazırlanan endekste Tuzla'da son 3 sene içerisinde satılık konutların metrekare fiyatlarında yüzde 57,91, kiralık konutların metrekare fiyatlarında ise yüzde 31,34 oranında artış yaşandığına dikkat çekildi.



 



kaynak:emlakpencerem








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