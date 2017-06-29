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konut ve araç kiralamalarında yeni dönem başlıyor

KONUT VE ARAÇ KİRALAMALARINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Konutlarını günübirlik kiraya verenlerle motorlu araç kiralayan firmaların, 1 Temmuz'dan itibaren tahsilatlarını banka ve benzeri aracı kurumlar vasıtasıyla yapması zorunlu olacak.

Tarih : 29 Haziran 2017, 12:36
Puan Ver : Konut Ve Araç Kiralamalarında Yeni Dönem Başlıyor(9/10)9


Maliye Bakanlığının ilgili sektörlere yönelik mevzuat düzenlemesiyle,  önümüzdeki aydan itibaren araç kiralama faaliyeti yürüten firmalar, kiralama  hizmet bedellerini tutarı ne olursa olsun banka ve benzeri aracı finansal  kurumlar vasıtasıyla kredi kartı, banka kartı, havale, EFT gibi yollarla tahsil  edecek. Söz konusu şirketler daha önce 7 bin liranın altındaki ödemeleri nakit  olarak alabiliyorlardı.



Kamuoyunda "günübirlik kiralama" olarak bilinen kısa süreli konut  kiralamalarında da kiraya verenlerin yapacakları tahsilatlar aynı şekilde banka  ve benzeri aracı finansal kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek.



Bu yolla yapılan kiralamalarda tutar sınırlaması olmayacak. Söz konusu  kurala uymayan kişi veya firmaya mükellefiyet durumuna göre 350 lira ile bin 400  liradan az olmamak kaydıyla işlem bedelinin yüzde 5'i kadar özel usulsüzlük  cezası kesilecek. Bakanlığın söz konusu düzenlemeleri kayıt dışılığı azaltmayı  amaçlıyor.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Konut  Ve  Araç  Kiralamalarında  Yeni  Dönem  Başlıyor    haber

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