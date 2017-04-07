Maliye Bakanı Ağbal "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerlerine getirilen KDV istisnasının uygulama esaslarını açıklayan tebliği Başbakanlığa gönderdik.



Maliye Bakanı Ağbal "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ve yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerlerine getirilen KDV istisnasının uygulama esaslarını açıklayan tebliği Başbakanlığa gönderdik. Bu düzenleme, inşaat sektörü başta olmak üzere ekonomiye çok ciddi hareketlilik getirecek" dedi.



Maliye Bakanı Naci Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla yurt dışındaki yerleşiklerin Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.







kaynak:milliyet