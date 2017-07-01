

En fazla kazanç Çanakkale ve Balıkesir'de gözlendi. Her iki ilde 100 bin liralık konut bir yılda 120 bin 672 lira oldu. Bu illeri Edirne, Bursa ve Eskişehir izledi.



Gayrimenkul yatırımcısı bu yıl da kazanmaya devam etti. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyat endeksi bir yıllık sürede Türkiye genelinde yüzde 11,17 arttı. Aynı dönemde reel olarak artış yüzde 0,63 oldu. İl bazında en fazla artış yüzde 20,67 ile Balıkesir ve Çanakkale'de gözlendi. Çanakkale Emlakçılar Dayanışma Derneği Başkanı Lütfi Dara, Çanakkale`nin konut fiyat endeksinin artışında iki faktör olduğunu belirtti. Çanakkale göç aldığı için emlağa talebin fazla olduğunu belirten Dara, Çanakkale`de arsaların da sınırlı olduğunu söyledi. Çanakkale'yi getiride yüzde 18,64 artışla Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, yüzde 18,28 artışla Bursa, Eskişehir, Bilecik izledi. Çanakkale'de gecen yıl 100 bin lirasını konuta yatıran parasını 120 bin 672 liraya, Edirne'de konuta yatıran 118 bin 646 liraya, Eskişehir'de ise 118 bin 288 liraya çıkardı.







kaynak:kanal7