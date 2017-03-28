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konutta yeni dönem yarın başlyor

KONUTTA YENİ DÖNEM YARIN BAŞLYOR

Türkiye'nin ilk gayrimenkul sertifikası ihracı için talep toplama süreci yarın başlıyor.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:06
Puan Ver : Konutta Yeni Dönem Yarın Başlyor(6/10)3


Gayrimenkulde yeni yatırım aracı olan 'gayrimenkul sertifikası' için talep toplama süreci yarın başlıyor. Yeni dönemde ev almak için yeterli birikimi olmayan vatandaş konut projelerinden 'pay' satın alacak. İsteyen paylarını toplayıp ev sahibi olacak, isteyen payını satıp değer artışından faydalanacak.



Bu modelle küçük yatırımcı büyük projelere ortak olacak. Gayrimenkul geliştiren şirketlere de finansman desteği sağlayacak modelin ilk adımı İstanbul Başakşehir'de atıldı. TOKİ ve Makro İnşaat ortaklığında hayata geçecek 'Park Mavera 3' projesinde sertifika modeli ilk kez uygulanacak. Yeni modele dahil olmak isteyenler için 29-31 Mart'ta talep toplanacak. 1 pay almak isteyen vatandaş 42.5 lira ödeyecek. 100 pay da 1 metrekareye denk gelecek. Projeden ev sahibi olmak için de en az 11 bin 58 pay biriktirmek gerekecek.



 



kaynak:sabah








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