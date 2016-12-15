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KONVOYA ATEŞ AÇILMASININ ARDINDAN İRANLI MEVKİDAŞI İLE İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ


KONVOYA ATEŞ AÇILMASININ ARDINDAN İRANLI MEVKİDAŞI İLE İKİNCİ KEZ GÖRÜŞTÜ
Tarih : 15 Aralık 2016, 11:56
Puan Ver : Konvoya Ateş Açılmasının Ardından İranlı Mevkidaşı İle İkinci Kez Görüştü(10/10)8


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile telefonda görüştü.



Görüşmede Halep'teki son durum da ve tahliyeler ele alındı.



Öte yandan Çavuşoğlu ile Zarif, Halep'teki ilk tahliye konvoyuna ateş açılmasının ardından güç içinde ikinci kez görüştü.



Görüşmede konvoya yönelik saldırı ele alındı.



 



kaynak:habertürk








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