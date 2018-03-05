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Konvoyun ucu görünmedi! Kahraman Mehmetçikler Afrin'e uğurlandı

KONVOYUN UCU GÖRÜNMEDİ! KAHRAMAN MEHMETÇİKLER AFRİN'E UĞURLANDI

Muş'ta görevli 293 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere dualarla Afrin'e yolcu edildi.

Tarih : 05 Mart 2018, 20:50
Puan Ver : Konvoyun Ucu Görünmedi! Kahraman Mehmetçikler Afrin'e Uğurlandı(5/10)1

Muş 49. Komanda Tugay Komando Yardımcılığında görevli 293 asker, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Afrin'e yolcu edildi.

PROTOKOL HAZIR BULUNDU

Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Vali Aziz Yıldırım, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Bitlis 10. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı Komutanı Albay Cem Karoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Vali Yardımcıları Alper Çifçi, Abdulkadir Okay, Ahmet Özkan, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, Hava Meydan Komutanı Albay Aytaç Öztekin, askeri erkan, emniyet personeli, aileler ile vatandaşlar katıldı.

MEHMETÇİK İÇİN DUALAR OKUNDU

Törenin ardından Muş Hava Meydan Komutalığına gitmek için yola çıkan askerlere aileleri ve vatandaşlar konvoy halinde Türk bayraklarıyla eşlik etti. Duygu dolu anların yaşandığı uğurlamada, Mehmetçikler için dualar edildi. Yaklaşık 100 araçlık konvoy halinde Muş Hava Meydan Komutanlığı nizamiyesi girişine kadar eşlik edilen askerler, buradan askeri uçakla sınıra hareket etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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